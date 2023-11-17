В 22:45 17.11.2023 Англия и Мальта начнут матч в квалификации Евро-2024.

Англия — Мальта

Последний матч между собой: Мальта — Англия 0:4 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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