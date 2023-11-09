начнут матч в 18:30 в группе C Лиги конференций, 09.11.2023.

Последний матч между собой: Балкани — Астана 1:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Астана» — «Балкани». Коэффициент ставки — 2.19 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Астана»).

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