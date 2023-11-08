1-й таймНаполи — УнионОнлайн
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    Хвича Кварацхелия«Наполи» — «Унион». Онлайн
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    Наполи — Унион смотреть онлайн

    08.11.2023 в 20:45 начнется матч в группе C Лиги чемпионов Наполи — Унион

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    В 20:45 08.11.2023 Наполи и Унион начнут матч в группе C Лиги чемпионов.

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    Наполи — Унион

    Последний матч между собой: Унион — Наполи 0:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    Календарь и таблица Лиги чемпионов

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    Прогноз на матч

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Наполи» — «Унион» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.25.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Наполи»).

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    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Наполи — Унион.

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