начнут матч в 23:00 в группе G Лиги чемпионов, 07.11.2023.

Последний матч между собой: Янг Бойз — Манчестер Сити 1:3 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Янг Бойз». Коэффициент ставки — 2.07 .

. Календарь и таблица Лиги чемпионов У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:1 (победит «Манчестер Сити»).

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