ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Новак ДжоковичНеудержимый Джокович, провал Алькараса и странные организаторы парижского «Мастерса»
  • 16:56
    • «Акрон» на своем поле победил «Енисей»
  • 15:59
    • «Оренбург» и «Ростов» поделили очки в матче РПЛ
  • 14:26
    • «Зенит» может сыграть с бразильскими клубами на турнире в Катаре
  • 14:13
    • «Реал» продлит контракт с Милитао
  • 12:06
    • «Зенит» может приобрести вингера сборной Колумбии
    Все новости спорта

    Днепр-1 — Александрия смотреть онлайн

    06.11.2023 в 18:00 начнется матч в украинской Премьер-лиге Днепр-1 — Александрия

    Футбол Премьер-лига (Украина) Днепр-1 Александрия
    В 18:00 06.11.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Днепр-1 — Александрия.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Один из самых ожидаемых матчей чемпионата — игра между командами Днепр-1 и Александрия. Многие болельщики хотят узнать, как будет развиваться игра и кто победит в этом противостоянии. Однако не всем удается попасть на стадион и посмотреть матч вживую или по ТВ. Для таких случаев пригодится онлайн-трансляция на сайте.

    Последний матч между собой: Днепр-1 — Александрия 1:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

    Для тех, кто делает ставки:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Днепр-1»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатную прямую онлайн-трансляцию игры Днепр-1 — Александрия.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, составы команд, подробная предматчевая статистика.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 9500USDНовым игрокам

    Las Atlantis предлагает новым игрокам бонус к матчу: 9500 USD на первую ставку. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Тоттенхэм» и «Челси» забьют друг другу
  • «Тоттенхэм» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 3.85
    •
  • «Динамо» не оставит шансов южанам?
  • «Сочи» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Пегула не пустит Свентек на вершину рейтинга?
  • Пегула — Свентек. Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.91
  • Экспресс дня 6 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  3.85
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Сочи — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Пегула — Свентек
  • Теннис
  • Завтра в 01:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Милан — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Атлетико — Селтик
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Шахтер Д — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.24
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Янг Бойз
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры