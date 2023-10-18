ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ислам Махачев и Александр ВолкановскиРеванш Махачева и Волкановски, долгожданный бой Чимаева и Усмана. Анонс карда UFC 294
  • 11:29
    • Сорокин стал второй звездой дня в НХЛ
  • 10:29
    • Генсек РФС: УЕФА не отменял допуск сборных России U17 на международные турниры
  • 10:13
    • Ди Мария сообщил, когда завершит карьеру в сборной Аргентины
    Все новости спорта

    Волгарь — Енисей: смотреть онлайн в прямом эфире

    Волгарь — Енисей: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Фонбет Кубок России Футбол России Волгарь Енисей Календарь Кубка России
    В 16:00 18.10.2023 Волгарь и Енисей начнут матч в кубке России по футболу.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: Волгарь — Енисей 2:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

    Вас ждет прямая трансляция без задержек и рекламных перерывов. Качественное изображение и звук – как на стадионе. Минимальная задержка картинки и хороший звук. Помимо трансляции игры Волгарь — Енисей доступны сотни других матчей.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Волгарь» — «Енисей» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.25.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Волгарь»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Волгарь — Енисей.

    Там же вы найдете исчерпывающий прематч со всей статистикой команд, котировки букмекеров, подробную статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Не пропустите уникальную возможность стать частью футбольного праздника 18.10.2023. Вместе с нами вы будете в центре событий, чувствовать атмосферу стадиона и болеть за любимую команду.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 9500USDНовым игрокам

    Las Atlantis предлагает новым игрокам бонус к матчу: 9500 USD на первую ставку. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Уфа» остановить «Химки»
  • «Химки» — «Уфа». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • «Спартак» добьется еще одной крупной победы в «Большом»
  • «Сочи» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • «Витязь» ждет очередное крупное поражение
  • «Витязь» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.57
  • Экспресс дня 18 октября
  • Сегодня в 19:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Химки — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Сочи — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Витязь — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Сантос — РБ Брагантино
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Палмейрас — Атлетико Минейро
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Крузейро — Фламенго
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Гремио — Атлетико Паранаэнсе
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры