В 05:00 18.10.2023начнут матч в юноамериканской группе отбора к ЧМ-2026 по футболу.

Последний матч между собой: Аргентина — Перу 1:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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