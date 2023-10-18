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    Перу — Аргентина: смотреть онлайн в прямом эфире

    Перу — Аргентина: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Перу Сборная Аргентины
    В 05:00 18.10.2023 Перу и Аргентина начнут матч в юноамериканской группе отбора к ЧМ-2026 по футболу.

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    Последний матч между собой: Аргентина — Перу 1:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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