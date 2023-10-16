начнут матч в 21:45 в квалификации чемпионата Европы по футболу 2024 года в группе J, 16.10.2023.

Последний матч между собой: Лихтенштейн — Исландия 0:7 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Исландия» — «Лихтенштейн». Коэффициент ставки — 2.10.

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