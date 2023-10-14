начнут матч в 21:45 в квалификации Евро-2024, 14.10.2023.

Последний матч между собой: Мальта — Италия 0:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Италия» — «Мальта». Коэффициент ставки — 1.80.

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