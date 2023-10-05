начнут матч в 19:45 группа D, 05.10.2023.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Бешикташ» — «Лугано». Коэффициент ставки — 2.03 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Бешикташ»).

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