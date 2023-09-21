начнут матч в 22:00 в Лиге конференций, 21.09.2023.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лугано» — «Будё-Глимт». Коэффициент ставки — 2.07 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Будё-Глимт»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Лугано — Будё-Глимт.

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонусы 50USD Новым игрокам