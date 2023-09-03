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    Колос — Кривбасс: смотреть онлайн в прямом эфире

    03.09.2023 в 17:00 начнется матч в чемпионате Украины по футболу Колос — Кривбасс

    Футбол Премьер-лига (Украина) Колос Кривбасс
    Колос и Кривбасс начнут матч в 17:00 в чемпионате Украины по футболу, 03.09.2023.

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    Последний матч между собой: Кривбасс — Колос 1:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Колос»).

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