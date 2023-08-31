ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Никита Нестеров с Кубком ГагаринаЧитаемый Запад против конкурентного Востока в измененном формате плей-офф. Каким будет новый сезон КХЛ?
  • 17:35
    • «Мерседес» объявил о продлении контрактов с Хэмилтоном и Расселлом
  • 16:33
    • Карпин рассказал, почему вызвал 49 футболистов в сборную России
    Все новости спорта

    Лугано — Юнион: смотреть онлайн в прямом эфире

    31.08.2023 в 21:30 начнется матч в квалификационном раунде ЛЕ Лугано — Юнион

    Футбол Лига Европы Лугано Юнион Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    В 21:30 31.08.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Лугано — Юнион.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Один из самых ожидаемых матчей чемпионата — игра между командами Лугано и Юнион. Многие болельщики хотят узнать, как будет развиваться игра и кто победит в этом противостоянии. Однако не всем удается попасть на стадион и посмотреть матч вживую или по ТВ. Для таких случаев пригодится онлайн-трансляция на сайте.

    Последний матч между собой: Юнион — Лугано 2:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

    Для тех, кто делает ставки:

    Календарь и таблица Лиги Европы

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лугано» — «Юнион» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.45.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатную прямую онлайн-трансляцию игры Лугано — Юнион.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, составы команд, подробная предматчевая статистика.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонусы 50USDНовым игрокам

    Bet365 предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 500 USD бонусами для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • О`Коннелл шокирует Медведева?
  • Медведев — О`Коннелл. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Монфис снесет Рублева с корта?
  • Монфис — Рублев. Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
  • Сможет ли «Шериф» снова выйти в Лигу Европы?
  • «Шериф» — «Клаксвик». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.79
  • Экспресс дня 31 августа
  • Сегодня в 21:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Медведев — О`Коннелл
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Монфис — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Шериф — Клаксвик
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Аякс — Лудогорец
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.88
  • Прогноз на матч Партизан — Норшелланн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Хиберниан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Рома — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Хайденхайм
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры