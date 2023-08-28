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    FC Obolon Kyiv — Кривбасс: смотреть онлайн в прямом эфире

    28.08.2023 в 19:00 начнется матч в украинской Премьер-лиге FC Obolon Kyiv — Кривбасс

    Футбол Премьер-лига (Украина) Кривбасс
    FC Obolon Kyiv и Кривбасс начнут матч в 19:00 в украинской Премьер-лиге, 28.08.2023.

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