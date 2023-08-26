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    FC Obolon Kiev — Кривбасс: смотреть онлайн в прямом эфире

    26.08.2023 в 17:00 начнется матч в украинской Премьер-лиге FC Obolon Kiev — Кривбасс

    Футбол Премьер-лига (Украина) Кривбасс
    В 17:00 26.08.2023 начнётся онлайн-трансляция матча FC Obolon Kiev — Кривбасс.

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    Один из самых ожидаемых матчей чемпионата — игра между командами FC Obolon Kiev и Кривбасс. Многие болельщики хотят узнать, как будет развиваться игра и кто победит в этом противостоянии. Однако не всем удается попасть на стадион и посмотреть матч вживую или по ТВ. Для таких случаев пригодится онлайн-трансляция на сайте.

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