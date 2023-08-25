начнут матч в 20:30 в чемпионате Испании по футболу, 25.08.2023.

Последний матч между собой: Лас-Пальмас — Реал Сосьедад 0:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад». Коэффициент ставки — 2.26 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Лас-Пальмас»).

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