начнут матч в 19:00 в чемпионате Украины по футболу, 19.08.2023.

Последний матч между собой: Рух В — Колос 0:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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