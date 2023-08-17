начнут матч в 19:00 в квалификации Лиги конференций, 17.08.2023.

Последний матч между собой: Будё-Глимт — Пюник 3:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Пюник» — «Будё-Глимт» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.70 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Пюник»).

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