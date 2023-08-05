начнут матч в 17:00 в очередном туре ФНЛ, 05.08.2023.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Тюмень» — «Ленинградец». Коэффициент ставки — 2.66 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Тюмень»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Тюмень — Ленинградец.

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 9500USD Новым игрокам