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    FC Obolon Kiev — Колос: смотреть онлайн в прямом эфире

    28.07.2023 в 17:00 начнется матч в чемпионате Украины по футболу FC Obolon Kiev — Колос

    Футбол Премьер-лига (Украина) Колос
    FC Obolon Kiev и Колос начнут матч в 17:00 в чемпионате Украины по футболу, 28.07.2023.

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