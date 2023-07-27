начнут матч в 21:00 в квалификации Лиги конференций, 27.07.2023.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Хапоэль Б-Ш» — «Паневежис» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.12.

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