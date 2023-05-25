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    Львов — Черноморец Од: смотреть онлайн в прямом эфире

    25.05.2023 в 14:00 начнется матч в чемпионате Украины по футболу Львов — Черноморец Од

    Футбол Премьер-лига (Украина) Львов
    Львов и Черноморец Од начнут матч в 14:00 в чемпионате Украины по футболу, 25.05.2023.

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    Последний матч между собой: Черноморец Од — Львов 2:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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