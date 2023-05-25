начнут матч в 14:00 в чемпионате Украины по футболу, 25.05.2023.

Последний матч между собой: Черноморец Од — Львов 2:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Львов» — «Черноморец Од» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.90.

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