ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лучано СпаллеттиБенитес вместо Спаллетти и продажа звезд. Похоже, чемпионская команда «Наполи» вот-вот развалится
  • 16:15
    • Месси — главный фаворит на «Золотой мяч» по версии Goal
    Все новости спорта

    Сельта — Жирона: смотреть онлайн в прямом эфире

    23.05.2023 в 20:30 начнется матч в Ла Лиге Сельта — Жирона

    Футбол Примера (Ла Лига) Сельта Жирона Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В 20:30 23.05.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Сельта — Жирона.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Один из самых ожидаемых матчей чемпионата — игра между командами Сельта и Жирона. Многие болельщики хотят узнать, как будет развиваться игра и кто победит в этом противостоянии. Однако не всем удается попасть на стадион и посмотреть матч вживую или по ТВ. Для таких случаев пригодится онлайн-трансляция на сайте.

    Последний матч между собой: Жирона — Сельта 0:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сельта» — «Жирона» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.84.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатную прямую онлайн-трансляцию игры Сельта — Жирона.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, составы команд, подробная предматчевая статистика.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонусы 50USDНовым игрокам

    Bet365 предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 500 USD бонусами для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Позволит ли «Барселона» выбраться из зоны вылета «Вальядолиду»?
  • «Вальядолид» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Чехия уступит Канаде второе место в группе
  • Канада — Чехия. Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
  • Оформит ли «Сосьедад» путевку в Лигу чемпионов?
  • «Реал Сосьедад» — «Альмерия». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.75
  • Экспресс дня 23 мая
  • Сегодня в 20:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Вальядолид — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Альмерия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Швейцария — Латвия
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:20
    •  2.02
  • Прогноз на матч Фиорентина — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Флорида — Каролина
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Брайтон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.87
  • Прогноз на матч Реал — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Вильярреал — Кадис
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры