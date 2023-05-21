начнут матч в 14:00 в очередном туре ФНЛ, 21.05.2023.

Последний матч между собой: Кубань — Родина 0:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Кубань»).

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