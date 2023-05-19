начнут матч в 14:00 в украинской Премьер-лиге, 19.05.2023.

Последний матч между собой: Колос — Днепр-1 1:3 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Днепр-1» — «Колос». Коэффициент ставки — 2.12.

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