ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Арсенал» — «Брайтон»Капитуляция. «Брайтон» добил последние надежды «Арсенала» на титул
  • 23:55
    • «Барселона» забила 4 гола «Эспаньолу» и досрочно стала чемпионом Испании
  • 23:41
    • «Ювентус» не оставил шансов «Кремонезе» в матче Серии А
    Все новости спорта

    Минай — Днепр-1: смотреть онлайн в прямом эфире

    15.05.2023 в 13:00 начнется матч в чемпионате Украины по футболу Минай — Днепр-1

    Футбол Премьер-лига (Украина) Минай Днепр-1
    В 13:00 15.05.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Минай — Днепр-1.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Один из самых ожидаемых матчей чемпионата — игра между командами Минай и Днепр-1. Многие болельщики хотят узнать, как будет развиваться игра и кто победит в этом противостоянии. Однако не всем удается попасть на стадион и посмотреть матч вживую или по ТВ. Для таких случаев пригодится онлайн-трансляция на сайте.

    Последний матч между собой: Днепр-1 — Минай 3:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Минай» — «Днепр-1» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.28.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Днепр-1»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатную прямую онлайн-трансляцию игры Минай — Днепр-1.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, составы команд, подробная предматчевая статистика.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 9500USDНовым игрокам

    Las Atlantis предлагает новым игрокам бонус к матчу: 9500 USD на первую ставку. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» уверенно обыграет «Лестер»
  • «Лестер» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • Беспроигрышная серия Швеции коснется и матча с Финляндией
  • Финляндия — Швеция. Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
  • Чехия откатает сильный матч против Латвии
  • Чехия — Латвия. Прогноз и ставки
  • 2.59
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.65
  • Экспресс дня 15 мая
  • Сегодня в 21:45
    •  2.35
  • Прогноз на матч Лестер — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Финляндия — Швеция
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:20
    •  2.59
  • Прогноз на матч Чехия — Латвия
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:20
    •  2.07
  • Прогноз на матч Интер — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Сампдория — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.13
  • Прогноз на матч Истанбулспор — Галатасарай
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Аль-Таи — Аль-Наср Эр-Рияд
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Музетти — Тиафо
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры