начнут матч в 23:00 в испанском Кубке Дель Рей, 06.05.2023.

Последний матч между собой: Осасуна — Реал Мадрид 0:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Осасуна». Коэффициент ставки — 2.04 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Реал Мадрид»).

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