начнут матч в 15:00 в чемпионате Украины по футболу, 28.04.2023.

Последний матч между собой: Шахтёр Д — Колос 3:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Колос» — «Шахтёр Д». Коэффициент ставки — 3.15 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Шахтёр Д»).

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