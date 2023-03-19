начнут матч в 18:15 в чемпионате Испании по футболу, 19.03.2023.

Последний матч между собой: Эльче — Реал Сосьедад 0:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Эльче» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.87 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Реал Сосьедад»).

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