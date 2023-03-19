начнут матч в 21:30 в футбольной Бундеслиге, 19.03.2023.

Последний матч между собой: Фрайбург — Майнц 2:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Майнц» — «Фрайбург» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.03 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Майнц»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Майнц — Фрайбург.

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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