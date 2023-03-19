начнут матч в 17:15 в кубке Англии по футболу, 19.03.2023.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:0 (победит «Брайтон энд Хоув Альбион»).

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