начнут матч в 17:00 в английской Премьер-лиге, 19.03.2023.

Последний матч между собой: Кристал Пэлас — Арсенал Лондон 0:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Арсенал Лондон» — «Кристал Пэлас». Коэффициент ставки — 3.00 .

. Календарь и таблица АПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Арсенал Лондон»).

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