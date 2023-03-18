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    Удинезе — Милан: смотреть онлайн в прямом эфире

    18.03.2023 в 22:45 начнется матч в чемпионате Италии по футболу Удинезе — Милан

    Футбол Серия A Удинезе Милан Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Удинезе и Милан начнут матч в 22:45 в чемпионате Италии по футболу, 18.03.2023.

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    Последний матч между собой: Милан — Удинезе 4:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Удинезе» — «Милан» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.15.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Милан»).

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