начнут матч в 17:00 в чемпионате Италии по футболу, 18.03.2023.

Последний матч между собой: Кремонезе — Монца 2:3 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Монца» — «Кремонезе» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.04 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Монца»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Монца — Кремонезе.

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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