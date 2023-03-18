начнут матч в 23:00 в испанской Примере, 18.03.2023.

Последний матч между собой: Валенсия — Атлетико 0:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Атлетико» — «Валенсия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.20 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Атлетико»).

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