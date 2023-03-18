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    Адана Демирспор — Антальяспор: смотреть онлайн в прямом эфире

    18.03.2023 в 16:00 начнется матч в турецской футбольной Суперлиге Адана Демирспор — Антальяспор

    Футбол
    Адана Демирспор и Антальяспор начнут матч в 16:00 в турецской футбольной Суперлиге, 18.03.2023.

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    Последний матч между собой: Антальяспор — Адана Демирспор 0:3 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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