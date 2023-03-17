начнут матч в 23:00 в испанской Примере, 17.03.2023.

Последний матч между собой: Атлетик — Вальядолид 2:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Вальядолид» — «Атлетик». Коэффициент ставки — 2.07 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:5.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:5 (победит «Атлетик»).

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