начнут матч в 14:00 в украинской Премьер-лиге, 17.03.2023.

Последний матч между собой: Александрия — Металлист 1:3 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Металлист» — «Александрия». Коэффициент ставки — 2.50 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Александрия»).

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