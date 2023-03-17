ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маркус РашфордИ снова Рашфорд. Блестящий удар форварда «МЮ» решил исход матча в Севилье
  • 10:55
    • Сборная России объявила итоговый состав на мартовский сбор
    Все новости спорта

    Металлист — Александрия: смотреть онлайн в прямом эфире

    17.03.2023 в 14:00 начнется матч в украинской Премьер-лиге Металлист — Александрия

    Футбол Премьер-лига (Украина) Металлист Александрия
    Металлист и Александрия начнут матч в 14:00 в украинской Премьер-лиге, 17.03.2023.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: Александрия — Металлист 1:3 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Металлист» — «Александрия». Коэффициент ставки — 2.50.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Александрия»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Металлист — Александрия.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонусы 50USDНовым игрокам

    Bet365 предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 500 USD бонусами для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Удержится ли «Ньюкасл» в топ-4?
  • «Ноттингем Форест» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • «Лион» оперативно обуздает «канареек»
  • «Лион» — «Нант». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • «Локо» вывезет матч с далеким от прайма ЦСКА
  • ЦСКА — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 3.32
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.28
  • Экспресс дня 17 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Лион — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.32
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Ак Барс — Адмирал
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Удинезе — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Бернли
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Челси — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Локомотив — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры