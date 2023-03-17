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    Боруссия М — Вердер: смотреть онлайн в прямом эфире

    17.03.2023 в 22:30 начнется матч в немецкой Бундеслиге Боруссия М — Вердер

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    Боруссия М и Вердер начнут матч в 22:30 в немецкой Бундеслиге, 17.03.2023.

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    Последний матч между собой: Вердер — Боруссия М 5:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Боруссия М» — «Вердер» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.88.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Боруссия М»).

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    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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