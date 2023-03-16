начнут матч в 23:00 в 1/8 финала Лиги конференций, 16.03.2023.

Последний матч между собой: Андерлехт — Вильярреал 1:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Вильярреал» — «Андерлехт». Коэффициент ставки — 2.00 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Вильярреал»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Вильярреал — Андерлехт.

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Фрибет 40USD Новым игрокам