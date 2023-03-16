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    Фенербахче — Севилья: смотреть онлайн в прямом эфире

    16.03.2023 в 20:45 начнется матч в 1/8 финала Лиги Европы Фенербахче — Севилья

    Футбол Лига Европы Фенербахче Севилья Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    Фенербахче и Севилья начнут матч в 20:45 в 1/8 финала Лиги Европы, 16.03.2023.

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    Последний матч между собой: Севилья — Фенербахче 2:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Фенербахче» — «Севилья» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.20.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Фенербахче»).

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