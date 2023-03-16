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    Фейеноорд — Шахтёр Д: смотреть онлайн в прямом эфире

    16.03.2023 в 20:45 начнется матч в 1/8 финала Лиги Европы Фейеноорд — Шахтёр Д

    Футбол Лига Европы Фейеноорд Шахтер Донецк Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    В 20:45 16.03.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Фейеноорд — Шахтёр Д.

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    Один из самых ожидаемых матчей чемпионата — игра между командами Фейеноорд и Шахтёр Д. Многие болельщики хотят узнать, как будет развиваться игра и кто победит в этом противостоянии. Однако не всем удается попасть на стадион и посмотреть матч вживую или по ТВ. Для таких случаев пригодится онлайн-трансляция на сайте.

    Последний матч между собой: Шахтёр Д — Фейеноорд 1:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    Календарь и таблица Лиги Европы

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Фейеноорд» — «Шахтёр Д» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.63.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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