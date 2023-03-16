начнут матч в 20:45 в 1/8 финала Лиги Европы, 16.03.2023.

Последний матч между собой: Манчестер Юнайтед — Бетис 4:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бетис» — «Манчестер Юнайтед» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.18 .

. Календарь и таблица Лиги Европы У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:4 (победит «Манчестер Юнайтед»).

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