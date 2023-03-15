начнут матч в 22:45 в английском Чемпионшипе, 15.03.2023.

Последний матч между собой: Вест Бромвич — Кардифф Сити 0:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Вест Бромвич»).

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