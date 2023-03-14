Последний матч между собой: Ковентри Сити — Уиган 2:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.
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- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Уиган» — «Ковентри Сити». Коэффициент ставки — 2.50.
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