начнут матч в 22:45 в английском Чемпионшипе, 14.03.2023.

Последний матч между собой: Ковентри Сити — Уиган 2:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Уиган» — «Ковентри Сити». Коэффициент ставки — 2.50.

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