начнут матч в 20:00 в плей-офф Кубка России по футболу, 14.03.2023.

Последний матч между собой: Спартак — Урал 2:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Спартак» — «Урал». Коэффициент ставки — 1.70 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Урал»).

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