начнут матч в 22:45 в английском Чемпионшипе, 14.03.2023.

Последний матч между собой: Суонси — Миллуолл 2:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Миллуолл» — «Суонси» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.52 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Миллуолл»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Миллуолл — Суонси.

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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