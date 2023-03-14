начнут матч в 17:30 в финальной стадии Кубка России по футболу, 14.03.2023.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Акрон» — «Локомотив». Коэффициент ставки — 1.85 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Акрон»).

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