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    Вильярреал — Бетис: смотреть онлайн в прямом эфире

    12.03.2023 в 20:30 начнется матч в испанской Примере Вильярреал — Бетис

    Футбол Примера (Ла Лига) Вильярреал Бетис Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    Вильярреал и Бетис начнут матч в 20:30 в испанской Примере, 12.03.2023.

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    Последний матч между собой: Бетис — Вильярреал 1:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Вильярреал» — «Бетис». Коэффициент ставки — 1.89.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Вильярреал — Бетис.

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