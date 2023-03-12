начнут матч в 06:30 в американской футбольной лиге MLS, 12.03.2023.

Последний матч между собой: Колорадо Рэпидс — Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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